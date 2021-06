Klicklac – die WissensPlattform im Internet!

Mein Lehrer, Berater und Lebensretter Dantse Dantse hat die Plattform „KLICKLAC“ ins Leben gerufen.Was ist das?Es ist ein Online-Marktplatz für An- und Verkauf von E-Ratgebern.Die Idee dahinter ist genial: jeder von uns kann etwas richtig gut, kennt sich in einem oder mehreren Gebieten richtig aus. Oder hat Ratschläge, Ideen, Tipps und Erfahrungen zu einem konkreten Thema.Die Plattform KLICKLAC bietet Dir nun an, Dein Wissen mit den anderen Menschen zu teilen. Anders, als bei beispielsweise Wikipedia oder sonstigen Wiki-Ablegern im Netz, hast Du selbst die Wahl, ob Du Dein Wissen kostenlos zur Verfügung stellen oder lieber verkaufen willst.Du teilst Dein Wissen, Tipps und Ideen und verdienst damit Geld!„Vom passiven Inhalts-Empfänger zum aktiven Inhalts-Produzenten“! (KLICKLAC)Die auf dieser interaktiven Plattform veröffentlichten Ratgeber sind in Textform, Audio- oder Videoformat verfügbar! Du hast selbst die Wahl!Die Ratgeber sind entweder kostenlos oder für ganz kleines Geld (ab 1 EUR) erhältlich! Die Entscheidung und die Preisbestimmung liegt beim Autor.Das hier vermittelte Wissen ist schnell und kompakt. Die Plattform ist effizient. Es ist nicht nötig, die Ratgeber herunterzuladen. Die erworbenen Ratgeber sind online und jederzeit verfügbar. Die Inhalte können direkt im Browser gelesen, angehört und angeschaut werden. Die Inhalte dürfen kommentiert werden, eigene Erfahrungen geteilt werden.Alles, was Du für die Nutzung der Plattform und die Interaktion mit den anderen Usern benötigst, ist ein Kundenlogin.Jede Woche mittwochs erscheint ein neuer Ratgeber zu einem konkreten Thema. Die Rubriken sind:1. Classic – alle Lebensbereiche von „A“ wie Architektur bis „Z“ wie Zwischenmenschliches2. Kids – alles rund um Kinder, Kindheit, Eltern und Familie (nicht nur Erziehungsfragen!!)3. Red – alles rund um Sexualität und Erotik (FSK: 18+, keine Pornografie!).Mein Lehrer Dantse Dantse veröffentlicht dort ebenfalls themen- und schwerpunktbezogen Auszüge aus seinen erfolgreichen Sachbüchern und Ratgebern.KLICKLAC ist noch viel mehr als das.Schau vorbei! Mach mit! Nutze die vielen Chancen, die klicklac seiner Community bietet!klicklac.deSchau auf Instagram oder auch ganz frisch - bei Facebook vorbei!„Dein Wissen ist ein Schatz, mach es auch zu einem Schatz für andere.“ (KLICKLAC)