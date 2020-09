Puppentheater Alberto kommt nach Weißenhorn

Bald ist es soweit – das Puppentheater Alberto gastiert im Rahmen seiner Tournee 2020 in Weißenhorn. Am Samstag, 19. September 2020 um 15.00 Uhr verwandelt sich die Stadthalle in eine Stätte der Phantasie und Poesie.

Bereits in den vergangenen zwei Jahren war die Theaterproduktion mit der erfolgreichen Inszenierung „Die verschwundene Diamantkette“ quer durch Süddeutschland unterwegs und sorgte allerorts für ein verzaubertes Publikum. Und nun heißt es in unserer Region „Vorhang auf“ für Kasper und seine Freunde. Wunderschöne Hohensteiner Handpuppen und eine liebevolle Story sogen für einmalige Theatermomente. Für die Vertonung der Stimmen konnte ein renommiertes Tonstudio in der Nähe von Offenburg verpflichtet werden. In der knapp einstündigen Vorstellung wird traditionelles Puppentheater mit modernen Elementen gepaart. Lassen Sie sich von Kasper & seinen Freunden in den Bann ziehen, wenn sie den bösen Räuber aus dem Wald jagen. Freuen Sie sich auf den witzigfrechen Publikumsliebling „Bello“, der die Zuschauer zu wahren Lachsalven hinreißt. Alles in allem eine liebevolle Inszenierung für die ganze Familie.

Die Vorstellung ist für Kinder ab dem Kindergartenalter geeignet. Die Veranstalter empfehlen, frühzeitig an das Theater zu kommen. Selbstverständlich wird die Veranstaltung mit einem Hygienekonzept durchgeführt. Mehr Infos: www.faceboook.com/puppentheater.alberto oder per E-Mail: info-alberto@gmx.de