Inklusion durch Sport für Kinder und junge Erwachsene: SC Hörstel 1921 e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Der Sportverein SC Hörstel 1921 e.V. erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Mit seiner Inklusionsmannschaft fördert der Verein insbesondere die sportliche Freizeitgestaltung sowie das gemeinschaftliche Miteinander von Heranwachsenden mit und ohne Behinderung.

Getreu dem Motto „Jeder spielt so gut er kann. Wir helfen uns gegenseitig“ setzt sich der SC Hörstel seit 2007 für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen ein. In der vereinseigenen Inklusionsfußballmannschaft bekommen Kinder und junge Erwachsene mit und ohne Beeinträchtigungen die Möglichkeit, gemeinsam Fußball zu spielen. Ziel ist es, Raum für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Vereinsleben zu schaffen und dadurch auch die Persönlichkeit sowie das Selbstvertrauen der jungen Fußballer zu stärken. Neben dem normalen Trainingsbetrieb organisiert der Verein zusätzliche inklusive Projekte wie zum Beispiel eine Inklusionsfußballschule, eine Assitenztrainer-Ausbildung für Menschen mit und ohne Behinderung sowie eine Stadionfahrt und ein Trainingscamp für Kinder und Jugendliche. Außerdem bietet der Verein die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens für Menschen mit Behinderung, durch qualifizierte Inklusionstrainerinnen, an.„Mittlerweile ist unsere Inklusionsmannschaft auf rund 39 Personen im Alter zwischen 8 und 25 Jahren angestiegen. Uns Trainerinnen und Trainern ist es wichtig, dass die Kinder und die jungen Erwachsenen vor allem Spaß an der Sache haben. Die spielerischen Fähigkeiten des Einzelnen sowie Leistungsorientierung sind für uns nachrangig. Primär zählt der Mannschaftsgedanke.“, betonte Ralf Stille, Trainer der Inklusionsfußballmannschaft. Die Förderung der Town & Country Stiftung soll dazu beitragen, dass die inklusiven Projekte des Sportvereins auch in Zukunft realisiert werden können.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des SC Hörstel 1921 e.V.: „Die Förderung des Vereins verhilft den Heranwachsenden zu mehr Chancengleichheit und gesellschaftlicher Teilhabe. Die jungen Sportler mit und ohne Behinderung bekommen die Möglichkeit, ein aktives Freizeitangebot in ihren Alltag zu integrieren, was ich sehr unterstützenswert finde.“, sagte Arno van Hulle, Botschafter der Town & Country Stiftung, über das Projekt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de________________________________________________Anger 55/5699084 ErfurtMedien-Ansprechpartnerin:Tower PRHuong Tran Thi ThuTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com