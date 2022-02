Musical 77

Höchstädt an der Donau : Nordschwabenhalle |

70 talentierte Teenager und eine junge, peppige Live-Band gastieren am Donnerstag 14. April 2022 in der Nordschwabenhalle in Höchstädt (Prinz-Eugen-Straße 15). Beginn ist um 19.30 Uhr. Die jungen Leute aus Süddeutschland und der Region bilden einen von rund 60 Adonia-Projektchören und bringen dieses Musical erstmalig in Nordschwaben auf die Bühne.



Die Story: Es geht um Geld. Um viel Geld. Geld, das Djamal und seiner gierigen Frau Shanila fehlt. Deshalb leihen sie es bei ihrem König, dem großzügigen Maharadscha. Sie verdrängen, dass sie ihre Schulden eines Tages begleichen müssen und leben in Saus und Braus. Aber der Tag der Abrechnung kommt! Die Reaktion des Königs auf seine Schuldner? Verblüffend, überwältigend, göttlich. Doch sie scheinen nichts verstanden zu haben… Unter dem Motto „Wie Gott mir, so ich dir!“ hat das Adonia-Team ein modernes Musical zum biblischen Gleichnis des hartherzigen Schuldners geschrieben. Brandneue Songs, humorvolle Theaterszenen, überraschende Choreografien und eine moderne Geschichte mit Tiefgang.



Die Sänger und Musiker treffen sich – nach individuellen Vorbereitungen – zu einem zweiteiligen „Musicalcamp“: im ersten Teil werden den 12- bis 19jährigen künstlerische Fähigkeiten vermittelt, und es wird geprobt. Im zweiten Teil geht der Projektchor auf eine viertägige Konzerttournee. Dabei zeigt sich immer wieder: Die Jugendlichen sind nicht nur hoch motiviert und begabt, ihre Auftritte begeistern auch durch eine hohe Professionalität.



2001 wurde erstmals ein Adonia-Musicalcamp durchgeführt. Seiher wächst die musikalische Jugendarbeit. Inzwischen nehmen 4.000 Kinder und Jugendliche an einem der 60 Camps teil. Zudem engagieren sich rund 1.000 ehrenamtliche Mitarbeiter und Musiker.



Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden zur Kostendeckung werden erbeten. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Die Platzvergabe läuft ab Mitte März über das Buchungssystem unter www.adonia.de/teenskonzerte. Informieren Sie sich hier über die bis dahin geltenden Zugangsvoraussetzungen und Hygieneschutzmaßnahmen. Veranstalter sind Adonia e.V. sowie die Freien evangelischen Gemeinden Dillingen-Steinheim, Wertingen und Donauwörth. Weitere Informationen unter Tel. 08272-9947415.