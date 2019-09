Kunsthandwerk in Höchstädter Schreinerei

Liebe zum Handwerk

Ausstellung in der Schreinerei Zill



Im Rahmen einer „Flameco-Deckenschau“ sind von Freitag bis Sonntag auch kunsthandwerkliche Möbel, Drechselarbeiten und weitere Überraschungen in einer Ausstellung zu besichtigen. Dazu sind Türen der Höchstädter Schreinerei Zill (Laimgrubenweg 1a) geöffnet: am Freitag 6.9.2019: 15-18 Uhr und Samstag 7.9.2019: 10-17 Uhr, sowie Sonntag 8.9.2019: 10-17 Uhr.

Die Massivholzmöbel haben wunderschöne Details, wie Schubkastenvollauszüge aus Holz, Gratfederverbindungen, Schwalbenschwanz-Zinken, sowie Einlagen aus Leder und Metall. Auch handgedrechselte Füllfederhalter, Kugelschreiber und Roller-Pen aus edlen Hölzern sind Teil der Ausstellung. Zudem wird erläutert, wie solche Einzelstücke entstehen, wie Massivholz „gebogen“ und wie Oberflächen behandelt werden. Auf Anfrage gibt es auch Führungen für Kinder und Erwachsene.