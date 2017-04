„Das magische Baumhaus“ macht Station auf Schloss Höchstädt

Höchstädt an der Donau : Schloss |

Nach der beliebten Kinderbuchreihe von Mary Pope Osborne erzählt „im Auftrag des roten Ritters“ das Theater Knuth in einer spritzigen Mischung aus Figurentheater, Schauspiel und Gesang von Freundschaft, Mut, Fantasie und einer abenteuerlichen Reise an den Hof von König Artus (Sonntag, 30. April, für Kinder ab 4 Jahren).



Am Hofe von König Artus ist die Musik und die Lebensfreude vertrieben worden. „Im Auftrag des roten Ritters“ werden die Abenteuer der Geschwister Anne und Philipp auf der Bühne zum Leben erweckt. Er erteilt ihnen den Auftrag, in die magische Anderswelt zu gehen, um dort nach dem sagenhaften Wasser der Erinnerung und Fantasie zu suchen. Nur ein Becher dieses Wassers kann Camelot und die Ritter der Tafelrunde retten…



Termin: Sonntag, 30. April, 15.00 Uhr

Karten: 4 Euro

Vorverkauf: Bezirk Schwaben, Telefon 0821/ 3101-4533, hoechstaedt@bezirk-schwaben.de