SPD Höchstadt a. d. Aisch stellt ihre Kanditen für die Kommunalwahl vor.

Am 15. März 2020 finden in Bayern wieder Kommunalwahlen statt - in allen 2056 Gemeinden und Städten sowie den 71 Landkreisen. Knapp 8000 Wahlberechtigte haben es in der Hand wer in den nächsten sechs Jahren in Höchstadt Bürgermeister/Inn wird.

Wer zieht in den Stadtrat ein?



Wer entscheidet in maßgeblich über die kommunalen Belange mit.

Für die Sozialdemokraten kandidiert erneut für das Bürgermeister - Amt Mechthild Weishaar- Glab.



Ab 19:00 Uhr startet die SPD Höchstadt a. d. Aisch am heutigen Dienstag. 28. Januar. 2020 mit ihrer Kandidatenvorstellungsrunde für die Kommunalwahl im Feuerwehrhaus Sterpersdorf, Sterperdorf 107 in Höchstadt.