Ambrosia - freundliche Pflanze oder ein gefährlicher Feind?

Mittlerweile leiden circa 2 Millionen Menschen in Deutschland an einer Ambrosia-Allergie – und dies mit steigender Tendenz. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Variante der Pollenallergie, die mit sehr starken Symptomen einhergeht. Der Blütenstaub der Ambrosia wird vom Organismus als Feind identifiziert, obwohl er eigentlich harmlos ist. Das Immunsystem versucht dann, den Eindringling aus dem Körper zu befördern.In Deutschland wächst die Pflanze fast überall – besonders gerne jedoch am Straßenrand, auf Schutthalden, Wiesen oder in Kiesgruben.Die Hochsaison der Ambrosia findet zwischen August und Oktober statt – also genau dann, wenn PollenallergikerInnen bislang davon ausgehen konnten, dass das Schlimmste überstanden sei. Die Symptome einer Ambrosia-Allergie umfassen unter anderem:● Beschwerden der Haut (Juckreiz, Rötung, Quaddelbildung)● Müdigkeit● Schlaflosigkeit (durch den im Körper bei Allergien freigesetzten Botenstoff Histamin)● Geschwollene Augenlider, brennende, juckende Augen● Halsschmerzen● AtemnotEin besonderer Warnhinweis gilt auch Asthma-Erkrankten : Die Pollen der Pflanze können in buchstäblicher Windeseile zu einem Asthma-Anfall führen.Und was haltet ihr von dieser „schädlichen“ Pflanze?