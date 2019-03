Öffentliches Konzert in der Matthäuskirche und Kreis-Chorverbandstag 2019

Hildesheim : Gemeindesaal Matthäuskirche |Die Aufführung eines einstündigen Konzertes des Chores Gospel & More aus Burgstemmen unter der Leitung von Victoria Buck in der Hildesheimer Matthäuskirche fand am 02. März 2019 begeisterte Zuschauer, die nach und nach in die sich steigernden und rhythmisch anspruchsvoll vorgetragenen Gospelgesänge mit einstimmten und auch unterstützend dazu im Takt klatschten.

Jahreshauptversammlung des Kreischorverbandes Hildesheim e.V.

Die Jahreshauptversammlung des KCV Hildesheim e.V. begann im Anschluss an das Konzert, nachdem sich um 15:45 Uhr die erschienenen Delegierten der dem Kreischorverband Hildesheim angehörigen 48 Chöre im Gemeindesaal zum Kreischorverbandstag versammelt hatten.

Die obligatorischen Formalien der Jahreshauptversammlung (Berichte über die Aktivitäten im Kreischorverband, erfolgte Kassenprüfung ohne jegliche Beanstandungen und Neuwahlen) konnten zügig einvernehmlich durchgeführt werden, wobei alle bisherigen Vorstandsmitglieder ausnahmslos ihre weitere Bereitschaft anzeigten und auch einstimmig wiedergewählt wurden.



70. Geburtstag des Kreischorverbandes in diesem Jahr

Aus Anlass des im Jahr 2019 anstehenden 70. Geburtstages des Kreischorverbandes Hildesheim nahm dieser Tagungspunkt zwecks ausführlicher Aussprache bezüglich der durchzuführenden Maßnahmen einen entsprechenden zeitlichen Umfang in Anspruch.

Insbesondere ist in diesem Zusammenhang auch besonders hervorzuheben, dass am 24. August 2019 ein „Kinderchorevent“ geplant wurde, bei dem außer den ausgewählten Chören aus Niedersachsen auch sämtliche Kinderchöre aus der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim (Mitgliedschöre des „kcv-hildesheim.de“) teilnahmeberechtigt sind.



Neue Satzung des Kreischorverbandes wurde besprochen

Im Verlauf der Beratungen wurden auch die wesentlichen Inhalte einer neu zu definierenden Satzung des Kreischorverbandes erörtert, die den zwischenzeitlich gesetzlich geänderten Vorschriften entsprechend den Bedürfnissen der Mitgliedschöre anzupassen sind.



Die gewählten Vorstandsmitglieder auf der JHV am 02.03.2019 in der Übersicht:

1. Vorsitzender: Reinhard Walprecht

2. Schatzmeisterin: Gabriele Konopatzki

3. Kreischorleiter: Lothar Wedekind

4. Jugendreferentin: Claudia Buske

5. Pressereferent: Ingo Meyer

6. Beisitzerin als Kita-

musika-Beauftragte: Desirée Wettig

7. Beisitzer als Gospel-

Chor-Beauftragter: Raimund Roman

Zum Kassenprüfer wurde von der Mitgliedsversammlung Herr Uwe Teßmer

Aus Nettlingen gewählt.