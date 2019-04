HISummit Jazz am 16.5.19, 19.30 in der Bischofsmühle Hildesheim

Hildesheim : Bischofsmühle |

Jazz ‚n‘ More



Unter der Schirmherrschaft des Herrn Oberbürgermeisters der Stadt Hildesheim, Dr. Ingo Meyer!

Nach dem sensationellen Erfolg der ersten Auflage des HI-Summit haben die beiden künstlerischen Leiter dieses musikalischen Joint Venture, Bassist Jürgen Attig und Pianist Oliver Gross, wiederum illustre Gäste nach Hildesheim in die Bischofsmühle eingeladen.

Und wie schon bei der Premiere werden auch am 16. Mai Überraschungsgäste aus der norddeutschen Musikszene auf der Bühne zu hören und zu sehen sein.

HI-Summit wird gefördert und unterstützt durch die Bürgerstiftung Hildesheim!