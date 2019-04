Gospelgottesdienst in Hildesheim

Hildesheim : Markuskirche |

Liebe Freunde der Gospelmusik,



wir laden zum nächsten Gospelgottesdienst am kommenden Sonntag, 28. April 2019 um 17:30 Uhr ein. DAs Thema lautet: „Die Wahrheit wird euch frei machen“. Dies ist ein verselbständigter Teilsatz aus Johannes 8,32. Im Zeitalter von Fake-News stellt sich die Frage: Welche Wahrheit braucht der Mensch? Wodran halten wir uns fest? Was zählt für Dich? Wahrheit des Wissens, des Handelns, des Glaubens …



Es ist schon so manches Kartenhaus basierend auf Lügen zusammengefallen: ob mit einer Lebenslüge in der Beziehung, Verschwiegenheit in der Familie oder durch Gehirnwäsche und Propagandamittel ganze Gesellschaften.

Wie kann es sein, dass demokratische Werte scheinbar immer mehr in den Hintergrund geraten und Menschen mit Macht an der Spitze eines Landes Falschmeldungen verbreiten, damit Aufsehen erregen und fragwürdige Ziele verfolgen?



Unser Gastprediger, Pastor Jochen Grön, nimmt sich der breit gefächerten Thematik an. Es bleibt spannend, welchen Gedanken er in seiner Predigt aufnimmt. Kürzlich wirkte er bei den Andachten ‚Fridays for Future‘ mit, was an Aktualität ebenfalls hoch im Kurs steht.



Außerdem freuen wir uns, die Smart Voices unter der Leitung von Frank Bonse in der Gospelkirche zu begrüßen. „Wir sind ein junger, gemischter Chor und singen moderne und traditionelle Lieder mit dem Schwerpunkt ‚Gospel‘. Wir sind jung, weil es uns erst seit 3 Jahren gibt…“, ist über den Chor aus Sehlde zu lesen, die uns musikalisch bereichern werden.



Zur Abwechslungs ende ich einmal mit einem Witz. Das Lachen hatte ja schon immer eine Platz in der Kirche und ich möchte aus aktuellem Anlass an das Osterlachen erinnern:



Der Weihnachtsmann, der Osterhase, ein kurz und prägnant predigender Geistliche (7-Minuten-Predigt!) sowie ein Diakon nehmen an einem Gesangswettbewerb für Choräle teil. Wer gewinnt? - Der Diakon, denn die anderen gibt es nicht. J







Österliche Grüße sendet das GoKiHi-Team