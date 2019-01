Hildesheim : Markuskirche |

Liebe Freunde der Gospelmusik,



der erste GospelGodi - wie der Gospelgottesdienst bei uns im Team oft liebevoll genannt wird - steht am kommenden Sonntag auf dem Terminplan. Bei Dir auch?



Mit der Jahreslosung als Thema "Suche Frieden und jage ihm nach" starten wir unsere neue Reihe an monatlichen Gospelgottesdiensten. „Suchen“ und „Jagen“ – gleich zwei Aufforderungen, denen es sich lohnt, in Kombination mit FRIEDEN nachzugehen.



Mir gefällt der positiv formulierte Gedanke aus dem Theologieteam: Stellt Dir vor, es ist Frieden und jeder geht hin! Wer wünscht sich das nicht? Schon in der Online-Lutherbibel gibt es für das Wort „Friede“ 335 Treffer!

Das gute ist, dass es jeder selbst in der Hand hat, in seinem Umfeld (Familie, Freunde, Arbeitskollegen…) für ein friedvolles Miteinander zu sorgen. Das ist nicht immer leicht, aber es lohnt sich, diesem Ziel immer wieder neu zu folgen.



Einige tolle Gäste haben wir am Sonntag wieder zu Besuch:

Pastorin Meike Magnussen sorgt für die Predigt. Seit 1. Juni 2018 hat sie als erste Gemeinde den Pfarrbezirk Schellerten übernommen und freut sich, „auf ganz vielfältige Weise den Glauben zu leben, nach dem Sinn und vielleicht auch Unsinn im Leben zu fragen und sich auszutauschen über das, was trägt und Hoffnung gibt“.



Anlässlich des 20. Geburtstags im letzten Jahr gab der Chor „Come Together“ unter der Leitung von Magdalena Jorgas ein großes Jubiläumkonzert und ging nach Gräfenwiesbach im Taunus auf Reisen. Wir dürfen gespannt sein, was uns der Chor an neuen und alten Stücken mitbringt.



Außerdem freuen wir uns auf FuNah, die 2018 den Friedenspreis des Hildesheimer Friedenstages erhalten haben.



Lass Dich überraschen, wie sich das Theologieteam dem Thema angenähert hat, was genau hinter FuNah und ihrer Auszeichnung stecken und welche Lieder dieses Mal vom Musikteam nominiert wurden.







Auf das gemeinsame Singen, unsere Gäste und vieles mehr freut sich schon zusammen mit dem Gospelkirchenteam,

Claudia



vom ÖKA-Team