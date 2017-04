Hildesheim : Markuskirche |

Vorschau:

„3,2,1 – Alles meins!“





Gospelgottesdienst am 23. April 2017 ab 17.30 Uhr

mit dem Gopelchor „ConVoice for Jesus“ aus Eldagsen

Predigt.: Rudolf Hertle



3,2,1- Alles Meins! Ebay und Co. lassen mit billigen Schnäppchen grüßen. So lebt es sich scheinbar unbeschwert. Doch wohin mit dem Ramsch, wenn alles verbraucht ist? Der Gospelgottesdienst beleuchtet unser Konsumverhalten und fragt nach den Dingen, die wir wirklich brauchen. So lässt es sich nachhaltig leben. Das Team der Gospelkirche hat sich wieder ins Zeug gelegt und gestaltet eine kreative Einstimmung. Wir freuen uns auf den bekannten Gospelchor aus Eldagsen, der auf eine über 20 jährige erfolgreiche Musikgeschichte zurückblickt- ein Highlight für die Gospelkirche, und ein Grund mehr uns zu besuchen.

Wir freuen uns auf Sie!

Herzlich willkommen!

Bis Sonntag.

Ihr Team der Gospelkirche Hildesheim