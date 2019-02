Gospel Unity aus Bockenem zu Gast

Hildesheim : Markuskirche |

in der Markuskirche in Hildesheim

Mit fast 50 Mitgliedern ist der Gospelchor aus Bockenem im Landkreis unterwegs.

Unter der musikalischen Leitung von Ulrike Bourehil und am Klavier begleitet von Gennady Plotnikov treffen sich die Sänger und Sängerinnen im Gemeindehaus der St. Pankratius-Kirche in Bockenem jeden Donnerstag um 20 Uhr. Die Mitglieder kommen aus Stadt und Landkreis, aus der näheren und weiteren Umgebung und proben mit viel Spaß neue und alte Gospels und Spirituals aus

Afrika, USA und Europa, in den unterschiedlichen Sprachen.

Das erste Konzert 2019 fand im Harz statt.

In der Markuskirche war der Gospelchor auch schon öfter zu hören, nämlich bei der Gospelkirche als Begleitchor.“ Ein ganzes Konzert haben wir hier ja noch gar nicht aufgeführt“, staunt ein Chormitglied. Und so freuen sich alle, auch mal etwas länger in der Markuskirche singen zu dürfen. Es ist den Sängern und Sängerinnen wichtig, die Freude am Singen und am Zusammensein weiter geben zu können. Besonders bei den Konzerten wird das für die Zuhörer spürbar.

Das Konzert beginnt am Sonntag, dem 31. März, um 18 Uhr. Einlass ist eine halbe Stunde früher. Wie immer ist der Eintritt frei. Der Chor freut sich über eine Spende am Ausgang zur Unterstützung der Chorarbeit.

Singen macht glücklich und im Chor erst recht.