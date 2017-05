„Du siehst mich“

Hildesheim : Markuskirche |

Gospelgottesdienst mit dem Gospel- und Popchor „Colores“ und

Prediger Pastor Siegfried Markert



Jugendliche messen ihre Beliebtheit nach der Anzahl der „Likes“ auf ihre „Messages“ - je mehr, desto höher das Ansehen. Jeder von uns möchte angesehen und geachtet werden. Wir tun viel, um das zu erreichen - vom Auftreten über die Klamotten bis zur Schminke.



Was passiert aber, wenn unser Ansehen sinkt und wir unansehnlich und schlicht nicht beachten werden? Die Bibel erzählt eine berührende Geschichte von einer Frau, der das so ergangen ist und die aus dem persönlichen Tief wieder zum Leben zurückfand, geachtet und angesehen!!!

Erwarten Sie Gutes für sich selbst bei diesem Gospelgottesdienst. Er nimmt das Thema des Kirchentages auf und erinnert an Martin Luther, der den befreiten Menschen neu in den Mittelpunkt rückte; von Gott angenommen, geliebt und geachtet.



Wir schätzen uns glücklich, einen sehr bekannten Prediger für diesen Gottesdienst gefunden zu haben: Pastor Siegfried Markert. Der Gospel- und Popchor „Colores“ aus Nettlingen wird dazu Schwung und Freude vermitteln.



Herzlich willkommen im Namen vom ganzen Gospelkirchenteam!

Rudolf Hertle