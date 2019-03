Hannover Airport startet Online-Magazin "Boulevard Airport"

Neuer Blog bringt die Themenvielfalt des Hannover Airport online. / Beliebtes Print-Magazin „Boulevard Airport“ ist jetzt auch online verfügbar. / Mix an aktuellen Airport-Themen und Storys.



Flughafen-Magazin mit festem Bezug zur Stadt Hannover

Boulevard Airport in Zahlen

Hannover (cnm) – Der Flughafen Hannover hat gemeinsam mit der Digitalagentur Cybay New Media das beliebte Zeitschrift "Boulevard Airport – Das Magazin vom Hannover Airport“ als Onlineversion gestartet. Auf der Internetseite boulevard.hannover-airport.de gibt es einen bunten Mix an aktuellen Airport-Themen, Hintergrundstorys und Promi-Features.Die Koffer sind aufgegeben, man hat eingecheckt und schon beginnt das Warten auf den Flug – Reisende und vor allem Vielflieger kennen das nur zu gut. Wartezeit am Flughafen, man sitzt einfach so da, ist aufgeregt und weiß nicht so richtig, was man mit sich anfangen soll.Am Flughafen in Hannover wird nun die Wartezeit mit einem neuen Angebot verschönert. Seit November 2018 berichtet das Magazin „Boulevard Airport“ über das Leben am Flughafen, Reiseziele und interessante Themen aus Stadt und Region Hannover. Bisher war das Magazin nur als gedruckte Version am Airport Hannover zu haben. Der Blog erweitert das Themenangebot der Printausgabe um regelmäßige Updates vom Hannover Airport. „Mit der Onlineausgabe des Boulevard Airports bieten wir unseren Besuchern und Kunden einen Mehrwert an Informationen“, sagt Sönke Jacobsen, Leiter Unternehmenskommunikation und Marketing bei Hannover Airport. Viele aktuelle Themen hätten es nicht immer in das Magazin geschafft. „Online haben wir jetzt die Möglichkeit geschaffen, aktuelle Nachrichten rund um den Flughafen zu veröffentlichen.“Der Airport Hannover erarbeitete zusammen mit der ortsansässigen Digitalagentur Cybay New Media nicht nur den Markenauftritt und die technische Umsetzung, sondern auch die zugrundeliegende Content-Strategie.Das Magazin umfasst drei feste Rubriken. Von einem Autorenteam speziell für das Magazin geschriebene Artikel und Reportagen runden das Konzept ab. „Die Inhalte sind unterhaltsam, informativ“, so Jacobsen. „Wir möchten die Leser inspirieren und während der Wartezeit auf ihren Flieger gut unterhalten." Zu den wiederkehrenden Elementen gehören etwa die Rubrik „Airport", bei der sich alles um den Flughafen Hannover dreht: so können sich die Leser über Verkehrsplanung, Gepäckkoordination, oder die aktuelle Modernisierung der Terminals B und C informieren. „Fernweh“ berichtet über touristischen Zielgebiete, die meist per Direktflug vom Hannover Airport zu erreichen sind. In jeder Ausgabe erzählen Prominente und Menschen Alltägliches, Außergewöhnliches und geben oftmals auch private Einblicke.„Außerdem wird der Bezug zur Stadt Hannover und der Region Norddeutschland betont“, so Jacobsen. „Thematisch vermittelt wird dies zum Beispiel durch Ausflugs- und Freizeittipps, Artikel zur Stadtgeschichte, Gastronomie-Empfehlungen sowie durch Hinweise auf aktuelle Kultur- und Sportveranstaltungen.“Die Printausgabe des „Boulevard Airport“ ist kostenfrei und liegt an über 400 ausgesuchten Standorten in der Stadt und Region Hannover aus. 17.000 Exemplare des Magazin sind unter anderem in Restaurants, Bars und Kneipen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie bei Behörden erhältlich. Rund 3.000 Hefte finden Besucher und Reisende im öffentlichen Bereich des Flughafens Hannover, in Wartelounges und an Countern.