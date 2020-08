Auf dem Weg nach Haltern

Endlich mal wieder nach Haltern am See.Die Heide müsste um diese Jahreszeit blühen.Erst mal per Bahn nach Essen.Pustekuchen.Der Himmel schickt mir ein Zeichen.Die Bahnfahrt endet in Bochum.Auf einer anderen Trasse geht es dann doch noch nach Essen.Das zweite Zeichen.Zugausfall nach Haltern wegen Oberleitungsschaden.Schon wieder, genau wie vor einer Woche.Auch die Bahn danach fällt aus.Zeichen drei.Dann eben an den Rhein nach Düsseldorf.Der Zug fährt in 2 Minuten.Es ist genau die Bahn, die auch nach Benrath fährt.War ich zwar gestern erst, aber was solls.Ein großer Kerl setzt sich mir gegenüber hin und stellt seine chinesischen Nudeln auf den Tisch. Danach legt er sich über 2 Sitze und knackt erst mal weg.Warum er die Nudeln kalt werden lässt weiss nur er.Endlich, Benrath ohne Regen.Ich gehe stante pede zum Rhein.Ich frage eine Dame, ob es für sie OK ist, wenn ich mich mit angemessenem Abstand neben sie setze. Es ist. Wie sich herausstellt ist Sonja eine Musik-Therapeutin.Eine interessante Unterhaltung, hoffe auch für sie.Irgendwann muss sie los und ich auch.Im Bach ist ein Reiher auf Beute.Warum bei einem Erinnerungsfoto die schönen Blumen zertrampelt werden müssen, bleibt mir ein Rätsel.Später im Gemüsegarten stellt sich doch noch der Regen ein.Das Gemüse kann es gebrauchen.