Kurz nach Benrath

Der Fischreiher ist wieder auf seinem Inselchen mit jeder Menge Enten.Natürlich wieder die obligatorische Hochzeit vor dem Schloss.Das Hochzeitskleid ein Traum in weiss.Für den Spaziergang zum Rhein ist es mir zu spät.Also direkt in den Küchengarten. Erholsam wie immer.Viel zu schnell geht die Zeit voran.Vom Schlossteich fliegt eine Schar Gänse direkt auf mich zu, 2 Meter über mir.Was für ein Erlebnis.Die Kamera und ich waren leider zu langsam.Auf dem Weg eine tote Ente, was ist denn da passiert?Im Kanal wieder Müll.Im Zug höre ich ein Telefongespräch zwischen jungen Frauen.„Da taucht der zukünftige Ehemann 2 Minuten vor der Trauung in der Kirche auf und die zukünftige Ehefrau hatte Tränen in den Augen, aber keine aus Freude“.Da erging es dem Paar vor dem Schloss Benrath wohl besser.Abends am Hagener Busbahnhof fahren mit viel Krach 4 Feuerwehren vorbei und 5 Polizeiwagen, dann noch lautes Sirenengeheul. Vermutlich werden die Freiwilligen gerufen, um die Wache zu besetzen.