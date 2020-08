Vorbei am Schloss geht es direkt an den Rhein.Unter einer Bank pickt ein Vogel an einem Keks.Als ich ihm zu nahe komme, packt er das Teil und fliegt davon.Auf dem Weg zum Küchengarten sehe ich viele markierte Bäume.Wie schade, bald werden sie gefällt und sind am Boden.Es ist sehr schön, mal wieder hier zu sein.