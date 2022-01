Bossing und Mobbing

Zum 01.01.2022 sollte der Thüringer Maßregelvollzug verstaatlicht werden. Sollte.

Dank der Organisationskraft des Freistaats wurde daraus bis auf Weiteres nichts.

Es geht ja nur um die Grundrechte von therapiewilligen Untergebrachten, suchterkrankten, straffälligen Männern und Mitarbeiter, welche die permanenten Rechtsbrüche von privaten Betreibern nicht mehr hinnehmen können und wollen. Und die Palette ist groß: Datenschutzverletzungen durch leitende Mitarbeiter, Schreibtischdurchsuchungen und Bloßstellungen von schwerbehinderten Mitarbeitenden, ein "Betriebsrat", dessen einzelne Mitglieder sich für Mobbing verzwecken lassen usw. usw.

Am 22.12.2021 wurde ein Mitarbeiter auf das Übelste im Hildburghäuser Maßregelvollzug bloßgestellt, indem Untergebrachte Phantasien, die allenfalls ihrem eigenen Denken entstammen sein können, dem Bloßgestellten in existenzvernichtender Absicht in den Mund gelegt wurden. Die Klinikgeschäftsführerin und ihr willfähriger Adjutant machen auf Betreiben der "leitenden Psychologin" mit dem Mitarbeiter "kurzen Prozess".

Ein vertrauliches Personalgespräch zu den Vorwürfen? Braucht es nicht.

Stattdessen: Über mehrere Stunden andauernde, teilöffentliche Verhöre mit haltlosen Beschuldigungen.

Man will sich eines Mitarbeitenden entledigen, der sich bemüht, seine Arbeit so zu erledigen, wie es der Grundsatz "Therapie statt Strafe" vorsieht. Das macht ihn angreifbar, für Personen, die sich darin gefallen, in der dissozialen Hierarchie dadurch emporzusteigen, dass ein Therapeut "erledigt" wurde. Eine Art "Schiffe versenken". Nur mit Therapeuten, gebilligt und forciert von leitenden Mitarbeiterinnen samt Geschäftsführerin. Und nur deswegen möglich, weil ein Freistaat seine Beschlüsse nicht umsetzt und tatenlos zuschaut, wie Untergebrachte aus Protest gegen die Zustände im MRV in den Hungerstreik gehen oder medizinisch unzureichend versorgt werden.

Und "das Beste": Ein Integrationsamt, das eigentlich der Teilhabe von schwerbehinderten Menschen am Arbeitsleben dienen und nicht zum Steigbügelhalter von bossenden Arbeitgebern avancieren sollte, stimmt einer haltlosen Kündigung zu.

Versagen des Rechtstaates auf der ganzen Linie, der sich dann noch über die zunehmende Entfremdung von unserem politischen und gesellschaftlichen System wundert.

Bossing und Mobbing sind leider auch 2022 noch immer keine juristischen Termini, im Gegensatz zu Stalking. Warum das so ist? Keine Ahnung. Weil der Einfluss wirtschaftlicher Interessenvertreter noch immer so groß ist, wie er ist.

Gemobbte oder gebosste Mitarbeiter können ja Strafanzeigen erstatten, gegen jene, die ihre Persönlichkeitsrechte verletzen. Das Problem: Ihren ohnehin gefährdeten Arbeitsplatz können sie dann gleich ganz abschreiben. Aber wenn interessiert das? Keinen.

Gefällt mir