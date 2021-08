Anzeige

Ehemalige spenden an Flutopfer in Bad Neuenahr

Wetzlar



Die Vereinigung Ehemaliger Sixt-von-Armin-Kaserne Wetzlar e.V.

beschloss anlässlich einer kürzlich veranstalteten Sitzung einstimmig,

dass sie eine Spende in Höhe von 1000,- Euro den Flutopfern in

Bad Neuenahr zukommen lässt. Der Betrag der Vereinsspende

setzt sich aus 350,- Euro Mitgliederspenden und 650,- Euro

Vereinseigenmitteln zusammen.

Überwiesen wird das Geld an die lokale evangelische Gemeinde.

Deren Pfarrerin verteilt die Gelder dann an Bedürftige der Jahrhundertflut

vor Ort.

Die Vereinigung erfuhr aus erster Hand von den dramatischen Ereignissen

in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021, da zwei Vereinsmitglieder sowie

deren Familienangehörige zu den Flutgeschädigten gehören

