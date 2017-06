Verbraucherinfo leicht gemacht. ,, Es ist uns eine Ähre! Regionale Qualität!,,

,, Es ist uns eine Ähre! Regionale Qualität!,,Ich werde neugierig. Dieses Feld wird von Landwirt Klug aus Heuchelheim bewirtschaftet. Ein Familienbetrieb, der schon seit Generationen von und mit der Landwirtschaft lebt. Hier handelt es sich noch um einen Mischbetrieb, also Ackerbau und Viehzucht. Der moderne landwirtschaftliche Betrieb hat seit einigen Jahren ein drittes Standbein. Sie betreiben auch eine Biogasanlage. Wer möchte, bekommt den Betrieb auch gezeigt. Landwirt Klug verkauft sein Getreide an die Hehrmühle in Schlitz kann man auf dem Schild lesen. Schlitz liegt im Vogelsberg, also im Nachbarkreis. Die Hehrmühle ist ebenfalls ein Familienunternehmen, das bereits seit Generationen von der Müllerfamilie geführt wird. Die Mühle hat nicht viel von Mühlenromantik. Sie ist auf modernen Stand und zählt zu den mittelständischen Betrieben. Die Hehrmühle darf das Siegel der Qualitätsmarke "Geprüfte Qualität - HESSEN" führen. Hier der Link zur Seite des Siegels http://www.gutes-aus-hessen.de/ Beliefert wird die Mühle von Landwirten und genossenschaftlichen Händlern der Umgebung. Das Mehl der Mühle kommt zu 84% wieder in Bäckergeschäfte(backendes Handwerk) und Direktvermarktung. Ca 15% kommt in den hessischen Handel. Laut dem Schild beliefert die Mühle unter anderem auch die Bäckerei Volkmann in Heuchelheim.Also in Heuchelheim geerntetes Getreide kommt als Mehl wieder zurück nach Heuchelheim. Auch die 1935 gegründete Bäckerei Volkmann ist ein Familienunternehmen, das den Weg in die Zukunft geschafft hat. Über 300 Menschen finden hier Arbeit. Dem Unternehmen scheint die Nachhaltigkeit und Regionalität sehr am Herzen zu liegen. Die Aktion ,, Becherbonus,, https://www.hessen-nachhaltig.de/de/becherbonus.ht... war der Bäckerei wohl nicht genug. Sie haben ihren Mehrwegbecher auf den Weg gebracht. Der Volkmann- Mehrweg-Trinkbecher hat folgende Materialeigenschaften:• Porzellanbecher, Silikonbanderole und Kunststoffdeckel• Spülmaschinengeeignet• Selbstverständlich frei von Weichmachern oder anderen belastenden Stoffen• Inhalt 0,30 Liter• Höhe 12,3 cm• Durchmesser 9,0 cm• Gewicht: 298 GrammBeim Befüllen sparen Sie 20 Cent gegenüber dem Normalpreis, genau wie beim Becherbonus.Mit so einem Schild am Feld kann sich der Verbraucher wirklich informieren. Eine tolle Idee, die zeigt, dass regional auch wirklich regional sein kann.