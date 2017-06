Familie Rauchschwalbe stellt sich vor

Wir Rauchschwalben sind eben nicht nur schwarz-weiß. Wir haben ein rostbraunes Gesicht und unsere Schwanzfedern haben einen deutlichen Keil. Die Mehlschwalbe ist eben nur oben schwarz und unten am Bauch Weiß. Sie hat aber weiße Federn bis zu den Füßen. Der Schwanz ist zwar auch keilförmig aber nicht so groß wie bei uns. Auch wenn wir unterschiedlich aussehen, haben wir die gleichen Probleme im Überlebenskampf. Unsere Nester werden weniger, es gibt weniger Baugrundstücke für uns. Unser Futter wird weniger, denn wir fressen wirklich nur fliegende Insekten. Durch die intensive Landwirtschaft mit Einsatz von Pflanzenschutzmittel werden unsere Futtertiere weniger. Die Misthaufen gibt es kaum noch, weil Kuhschei... jetzt mehr wert ist als die Milch. In unserem Winterquartier werden wir sogar gejagt und von Menschen gefressen. Hier bei euch fressen uns nur Greifvögel, die mal Glück gehabt haben. Wir sind echt klasse Flieger und bestimmt keine leichte Beute, aber Hunger und Wohnungsnot sind unser großes Problem. Oft könnt ihr uns vor einem Gewitter sehr niedrig über Seen fliegen sehen. Da gibt es einfach noch ein paar Mücken, die wir im Flug fangen können. Wenn ihr uns helfen wollt, lasst die Tür oder ein Fenster im alten Stall offen. Bietet uns Lehmmatsch an, den wir zum Nestbau brauchen. Das geht einfach in eurem Garten. Eine kleine Kuhle feucht halten, das reicht schon. Den Rest machen wir. Ihr könnt aber auch Nester für uns bauen. Eine Anleitung gibt es hier.Aber bitte denkt an den kleinen feinen Unterschied zwischen Rauchschwalbe und Mehlschwalbe.Sorgt für genügend Futter in der Nähe. Das geht z.B. durch eine Ecke mit Wildblumen in Garten oder einen kleinen Gartenteich. Dadurch wird unser Futter angelockt. Bei der Fassadenreinigung eures Nestes lasst bitte unsere Nester hängen. Wir kommen wieder, wenn wir den Winter in Afrika überlebt haben. Sollten wir ausgerechnet über eurem Fenster bauen, könnt ihr ein Kotbrett oder Pappe auslegen. Dann sauen wir euch nicht die Fensterbank ein. Das ist echt keine Absicht von uns, aber wir mögen keinen Kot im Nest.Übrigens, wir Schwalbenfrauen haben zwar meistens denselben Schwalbenmann das ganze Leben lang, aber das bedeutet nicht das er auch der Vater all unserer Küken ist. Er muss schon um unsere Gunst werben. Wird er nachlässig, darf er Küken von anderen Schwalbenmänner durchfüttern. Unsere Kinder helfen bei der Fütterung der zweiten Brut. Dadurch hat die zweite Brut größere Überlebenschancen als die Küken der ersten Brut.Im Jahr 1979 waren wir Rauchschwalben Vogel des Jahres. Unsere Verwandte die Mehlschwalbe hat das bereits 1974 geschafft und die kleine Uferschwalbe 1983. Die Uferschwalbe werdet ihr an euren Nestern nicht sehen. Sie mögen Höhlen in sandigen Hängen an Flüssen oder Seen. Manchmal auch am Meer.Wenn Menschen uns so richtig mögen und alles an ihrem Nest so gestalten, dass wir uns wohlfühlen, könnt ihr euer Nest ein schwalbenfreundliches Haus nennen.Dafür gibt es eine Auszeichnung vom NABU.Glaubt ihr nicht? Ich zeige es euch.Wenn ihr uns nicht direkt an eurem Nest haben wollt, aber trotzdem nicht auf uns verzichten wollt, habt ihr die Möglichkeit ein Schwalbenhaus aufzustellen. Das ist eine künstliche Kolonie, die frei steht. Das könnt ihr selber basteln oder auch kaufen.Manchmal sind unsere Nester leider zu klein für unsere Kinder. Ab und zu fällt dann mal ein Küken aus dem Nest. Wenn ihr so etwas seht, bitte helft uns. Ihr könnt das beim NABU melden. Die kümmern sich um unsere Kinder. Wenn ihr keine Erfahrung in der Schwalbenaufzucht habt, bitte probiert es nicht einfach mal. Unser Kinder sind anspruchsvoll. Wenn ihr beim NABU niemanden erreichen könnt, hilft euch ein Tierarzt oder eine Vogelklinik. Auch wenn ein Küken aus dem Nest fällt, hat es mit eurer Hilfe eine Überlebenschance!So jetzt hab ich genug gezwitschert. Es gibt ja doch einige hungrige Schnäbelchen zu füttern. Wenn meine Kinder, wenn sie selber eine Familie gründen, dann bei euch ein neues Zuhause finden, würde mich das sehr freuen. In diesem Sinne viel Spaß beim Schwalbenschutz.