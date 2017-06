Alte Heilpflanzen in der Lahnaue- Der Wiesenstorchenschnabel

Die stimmungsaufhellende Wirkung glaube ich, wenn eine Frau so weniger Schmerzen in einer angeschwollenen Brust hat, gerne. Wie gesagt, das sind Methoden aus dem Mittelalter und ersetzen nicht den Arztbesuch! Im Mittelalter wurde die Pflanze auch zum Gerben von Fellen benutzt. Der Wiesenstorchschnabel ist meiner Meinung nach eine sehr dekorative Pflanze und sollte in einem naturnahen Garten nicht fehlen. Er wird gerne von Bienen und Schmetterlingen besucht. Der Wiesenstorchschnabel mag keine Bestäubung von Krabbeltieren wie der Ameise. Er hat kleine nach unten zeigende Haare, die das Aufklettern dieser Krabbler verhindern soll. Seine Blüten kann der Wiesenstorchschnabel bewegen. Er richtet seine Blüte immer der Sonne entgegen. Wiesenstorchschnabel braucht einen kalkhaltigen, feuchten, alkalischen Boden. Also Ideal, um an einem Gartenteich gepflanzt zu werden. Bitte nicht aus der Natur entnehmen. Man kann den Samen und auch Pflanzen beim Gärtner kaufen. Der Wiesenstorchenschnabel dient dem aufmerksamen Landwirt als Zeigerpflanze für die genannten Bodeneigenschaften. Wer Kaninchen hält, wird die Pflanze als Futterpflanze kennen. Die Tiere mögen ihn wegen seines doch süßlichen Geschmacks gerne. Achtung für HAMSTER ist der Wiesenstorchenschnabel GIFTIG. Wenn sie Lust haben, ihren Garten aufzuhübschen, versuchen sie es doch mal mit heimischen alten Heilpflanzen. Dekorativ, essbar und gesund.