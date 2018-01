Wattwanderung in der Lahnaue? Lachmöwen machen Ferien in der Lahnaue

Viele Lachmöwen ziehen im Winter nur kurze Strecken. Einige bleiben auch in den Städten der Küsten. Warum man in der Lahnaue fast nur ,, Halbstarke,, Lachmöwen beobachten kann, kann ich nicht beantworten. Die Lachmöwe ist eigentlich ein Vogel den wir an der See erwarten, der mittlerweile auch im Binnenland heimisch geworden ist. Große Seen mit Schilfbewuchs sind dann bevorzugt. Sie ist sehr anpassungsfähig. Die Lachmöwe zählt zu den besonders geschützten Arten gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13. Sie ist aber als ungefährdet eingestuft. Lachmöwen gehören zu jagdbaren Arten. Warum man sie jagen sollte verstehe ich nicht. Sie fressen nur kleine Fische, Regenwürmer, Insekten und Krebstiere. Manche Möwen haben sich zu regelrechten Fischbrötchendieben entwickelt. Das hat aber etwas mit uns Menschen zu tun. Wenn wir die Tiere mit Brot und Pommes füttern, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn sie auch den Fisch haben wollen. Im Sommer habe ich persönlich die Lachmöwe bei uns noch nicht gesehen. Ich gehe davon aus, dass sie im Frühling wieder an die See ziehen. Wer die Tiere beobachten möchte, muss also nicht immer an die See fahren. Der Spaziergang in der Lahnaue kann jetzt auch zur Wattwanderung ohne Wattwurm werden.Viel Spaß beim Beobachten.