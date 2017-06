Hallo, mein Name ist Schafstelze

Selbst an den Rändern von Bächen wird oft gemäht, was ich nicht verstehe. Wo soll ich denn mein Nest bauen? Mein Nest besteht aus Grashalmen und Moos. Ausgepolstert wird mit Tierhaaren, ich mag eben Schafe und Kühe. Die liefern toll weiches Polster für mein Nest. Wenn meine Küken geschlüpft sind, mein Nest die Mähzeit überlebt hat, geht es gleich weiter mit dem Überlebenskampf. Das Wiesel und der Fuchs sowie einige Greifvögel finden meine Kinder einfach zum Fressen lecker. Dazu kommt noch das wir auch zu den Zugvögeln gehören, die manchmal in den Netzen der Menschen landen. Wir Überwintern in Afrika, und wenn wir den Weg über das Mittelmeer geschafft haben, stehen da Netze. Leute unser Leben ist nicht leicht, aber wir Schafstelzen schaffen es irgendwie. Am besten könnt ihr uns beobachten, wenn wir auf einer Weide neben den Weidetieren herlaufen und Insekten fangen. Unser Nest werdet ihr kaum finden, da wir das gut verstecken. Also, ab in die Aue, an den Bach oder den See, wo Weidetiere unser Futter aufscheuchen. Dann könnt ihr Fotos von uns machen.Wenn ihr uns bei der Brut helfen wollt, lasst die Gräser an den Bachläufen und an Wegrändern stehen. Lasst die Hunde nicht unsere Jungen erschrecken, und bleibt selber auf den Wegen. Verwendet weniger Insektenschutzmittel in der Landwirtschaft. Damit könnt ihr uns helfen. Ich sage schon mal Danke dafür.