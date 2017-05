Aprilgedanken

Das Gedicht von Heinrich Seidel (1842-1906)AprilApril! April!Der weiß nicht, was er will.Bald lacht der Himmel klar und rein,Bald schaun die Wolken düster drein,Bald Regen und bald Sonnenschein!Was sind mir das für Sachen,Mit Weinen und mit LachenEin solch Gesaus zu machen!April! April!Der weiß nicht, was er will.O weh! O weh!Nun kommt er gar mit Schnee!Und schneit mir in den Blütenbaum,In all den Frühlingswiegentraum!Ganz greulich ist's, man glaubt es kaum:Heut Frost und gestern Hitze,Heut Reif und morgen Blitze;Das sind so seine Witze.O weh! O weh!Nun kommt er gar mit Schnee!Hurra! Hurra!Der Frühling ist doch da!Und kriegt der raue WintersmannAuch seinen Freund, den Nordwind, anUnd wehrt er sich, so gut er kann,Es soll ihm nicht gelingen;Denn alle Knospen springen,Und alle Vöglein singen.Hurra! Hurra!Der Frühling ist doch da!