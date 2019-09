Veranstaltungsfahrt zum Biggesee

Die Fahrt begann für zahlreiche Mitfahrer am Brauhaus Obermühle in Braunfels.Bei der Ankunft in Wenden/Sauerland brauchte man nur noch vom Bus in den Planwagen wechseln.Die kurzweilige Rundfahrt führte durch das malerische Sauerland.Danach kehrte man im Landgasthof Scherer zur Stärkung ein.Die anschließende Weiterfahrt mit dem Bus führte zum Biggesee.Hieran schloss sich eine Seerundfahrt mit dem Schiff „Bigge“ an.Bei Kaffee und Kuchen und Informationen zur Entstehung des Biggeseesgewann man einen schönen Eindruck vom malerisch gelegenen Stausee.Der Bau des Biggesees dauerte von 1956 bis 1965. Ihm musstenzahlreiche Ortschaften weichen, die andernorts neu errichtet wurden.Der See dient hauptsächlich einer gleichmäßigen Wassermenge derRuhr. Zusätzlich ist er auch ein Freizeitidyll für Urlauber.Auf der Busheimreise zur Obermühle gab es dann für alle Teilnehmergenug Gesprächsstoff über den von allen gewürdigten Ausflug.