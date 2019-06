Reservistengruppe wählte Vorstand neu

Anlässlich der Jahreshauptversammlung wurde derVorsitzende Gefr d.R./NschSdt/NschBuFhrMichael Feuster M.A. einstimmig in seinem Amt bestätigt.Ebenso die weiteren Vorstandsmitglieder.Das Programm für das laufende Jahr beinhaltet unteranderem die Teilnahmen am Tag der Bundeswehram 15. Juni 2019 und an Reservistenschießen.Am Ende der Veranstaltung gab es noch einkameradschaftliches und gemütliches Beisammensein.Der BSB-Gruppenvorsitzende M. Feuster dankte den Mitgliedernfür ihr Engagement und wünschte ihnen eine gute Heimreise.