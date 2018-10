Schienenersatzverkehr in Butzbach

Am letzten Samstag kam es auf dem Butzbacher Bahnhofsgeländeund dem davor liegenden Busbahnhof zu chaotischen Zuständen.Die aus Frankfurt/M mit zehnminütiger Verspätung um 20.35 Uhreintreffende Regionalbahn (RB) 41 der Bahn AG endete amButzbacher Bahnhof. Mehrere hundert Fahrgäste verließen denZug und rannten teilweise über die Gleise in Richtung des einzigen amBussteig wartenden Gelenkbusses. Dieser hat Platz für einhundert Fahrgäste.Hier drängelten sich die Menschen in den Bus.Einige Zeit später trafen noch zwei Züge aus Frankfurt kommendin Butzbach ein. Nach kurzer Zeit standen auf dem Busbahnhofmehrere hundert Menschen.Nach einiger Zeit traf ein zweiter Gelenkbus ein, der sofort von mindestenshundert Wartenden umringt wurde. Der Fahrer verständigte aus Angst über sein Handydie Polizei. Diese traf dann zeitig mit einem Auto und zwei Polizistenein. Diesen gelang es mit sehr viel Mühe, dass sich die Fahrgäste in den Bus drängten.Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten der Fahrgäste untereinander. Der Fahrer musstedie überzähligen Personen aus dem Bus verweisen.Später trafen drei kleinere Busse am Busbahnhof ein, die jedoch keineFahrgäste aufnahmen. Dies steigerte die Aggressionen vieler Wartender immens.Erst nach dem Eintreffen der Bundespolizei beruhigte sich die Situation ein wenig.Die Polizei veranlasste schließlich, dass dann eine ausreichende Anzahl an Bussenvorhanden war. Dies geschah allerdings erst weit nach 22 Uhr.Ein Sprecher der Polizei Mittelhessen betonte gegenüber dem Hessischen Rundfunk (HR),dass die Polizei acht Wochen zuvor schon einmal erhitzte Gemüter am ButzbacherBahnhof beruhigen musste.Man brauchte sich jedoch nur den Samstag eine Woche zuvor ansehen.Da waren die Zustände noch chaotischer. Hier kam es ebenfalls zuHandgreiflichkeiten unter dicht gedrängt wartenden Fahrgästen.Es wurde jedoch keine Polizei gerufen.Den Fahrgästen des um 20.25 Uhr aus Frankfurt eintreffenden Zuges wurdedurch Lautsprecherdurchsagen und elektronischer Anzeige mitgeteilt,dass ein Anschlusszug von Butzbach nach Gießen fahren würde.Folglich stürmten die Wartenden zum entsprechenden Gleis.Beim Eintreffen des entsprechendes Zuges stand jedoch auf dessenAnzeige "Nicht einsteigen". Nachdem die Fahrgäste aus diesem Zugausgestiegen sind, wurde seitens des Zugpersonals den am Bahnsteigwartenden Menschen der Zutritt verweigert.Die anschließend eintreffenden Busse unterschiedlicher Busunternehmenhielten teilweise an keinem der Bussteige, sondern an der Zufahrt zumBusbahnhof. Ein Busfahrer teilte der wartenden Menschenmenge mit, erhätte Lenkzeitpause. Nach einer Umrundung des Areals nahm er jedochFahrgäste auf.Die Apps der Bahngesellschaften zeigten unterschiedliche Routen des SEV´san. Die App der Hessischen Landesbahn (HLB) zeigte die richtigeDirekttour der Busse vom Bahnhof Butzbach zum Gießener Bahnhof an.Die App der Deutschen Bahn AG nannte die Strecke Butzbach, Kirch-Göns,Langgöns, Großen Linden, Gießen.