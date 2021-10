Kreisdelegiertenversammlung der Bildungsgewerkschaft GEW

Wahlen

In deriminist am Montag (04.10.2021) Klaus Fischer-Wedekind nach vielen Jahren Vorstandsarbeit, zuletzt als stellvertretender Kreisvorsitzender, vom Vorsitzenden Arne Gruppe herzlichworden. Zu seinem Nachfolger wurdegewählt.In seinem Bericht hatte Arne Gruppe klargestellt, dass der, der auch nach derweiterhin Bestand hat,undist, sich aber immer wieder einmal wohl eh, er versehentlichen Versuchen von höherer Ebene in der Organisation, den Kreisverband zuzu erwehren hat.Außerdem berichtetewie in vielen anderen Bereichen des Lebens auch habe Corona mit den Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemielage eine lähmende Wirkung auf die Arbeit der Bildungsgewerkschaft gehabt. Auch die beliebte, für den September geplante, habe nun schon zweimal nicht stattfinden können.Nach den Vorstandswahlen wurden aktuelle Probleme im Bildungsbereich besprochen. So kam die Dauermaskierung auch im Grundschulbereich zur Sprache, die auf Dauer für eine gesunde psychische und Lernentwicklung der Kinder nicht förderlich sein könne. Robin Heide, der beimitarbeitet und dort die GEW vertritt, berichtete von der Arbeit des Vereins, der sich unter anderem um Impfaufklärungs-Flyer für Schüler und Eltern, die in mehreren Sprachen vorliegen, kümmert.In Planung ist fürfür Mitglieder und interessierte Freundinnen und Freunde der GEW.Schon bald wird es eine Fahrt nach Halle geben, wenn sich genug Interessenten beim Organisator melden, sie soll am 4. oder 11. Dezember stattfinden. Halle hat zu dieser Zeit nicht nur die Moritzburg, Händel-Museum und Beatles-Museum zu bieten, sondern auch die Sonderausstellung „Die Welt der Himmelsscheibe“ von Nebra im Landesmuseum für Vorgeschichte und den Weihnachtsmarkt. Verbindliche Anmeldungen zur Fahrt mit Angabe der Terminpräferenz sollten schon jetzt beierfolgen, Telefon 05522-84045.Vorsitzender:Stellvertreterin und Stellvertreter:Schatzmeister:Pressewart:Delegierte für diefür die Landesdelegiertenkonferenz:Vertretung: