Original Südharzer BLASKAPELLE LONAU - FRÜHLING AUF BÖHMISCH

UndDiese Fragen bekommen die Musiker derzur Zeit auf der Straße oderam Telefon zu hören.Tatsächlich wird es nach dem Erfolg des ersten Konzerts unter diesem Motto im vergangenen Jahr wieder einengeben. Dazu wird die Blaskapelle amdie Freundinnen und Freunde schöner Blasmusik begrüßen.Bei diesem Konzert imzur Kaffeezeit sind speziell die Fans der böhmischen Blasmusik angesprochen. Die Lonauer Musiker wollen sich zwar längst nicht mehr allein aufs Böhmische festlegen lassen und präsentieren in ihren Konzerten immer wieder effektvolle Stücke aus aller Herren Länder. Doch nach wie vor hat die Musik vonseinen Vorbildern und seinen musikalischen Erben große Bedeutung für die Blaskapelle, und in diesem Konzert wird einmal ausschließlich nur Böhmisches aus dem Notenkoffer ausgepackt. Die Lonauer werden am 31. März also vor allemspielen und den klangvollenpflegen.Dieses Sonder-Konzert der Lonauer wird, wie die beliebten Konzerte zum Jahresschluss, nachmittags bei Kuchen und Kaffee stattfinden, der erste Ton erklingt um. Die musikalische Leitung hatDerSpenden der Konzertbesucher für die musikalische Arbeit der Kapelle sind gern gesehen. Daswird für die Bewirtung sorgen. Einlass ins Dorfgemeinschaftshaus Lonau ist ab 14.15 Uhr.Um schöne Töne erklingen zu lassen, muss regelmäßig geübt werden. Die Lonauer tun das regelmäßig donnerstags von 20.00 Uhr bis 21.50 Uhr im DGH Lonau. Verstärkungen durch Musikerinnen und Musiker, die eine neue Herausforderung für sich suchen, sind stets willkommen. Momentan besteht besonderer Bedarf vor allem bei den Flöten, Klarinetten und Hörnern.