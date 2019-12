Konzertreihe des Blasorchester Sieber startet mit Weihnachtskonzert am 23.12.

AmVorabend des Heiligen Abend lädt dasin die St.-in Sieber zu einem besinnlich festlichenein. Ab 19:30 Uhr dürfen sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf ein festliches Programm freuen. Bei diesem Konzert werden nicht nur Musikstücke dargeboten, sondern es wird vielmehr ein Gesamtwerk aus Geschichten, eingebettet in bekannte, traditionelle und moderne Weihnachtsmusik, dargeboten.Lassen Sie sich verzaubern von einer Welt weihnachtlicher Festlichkeit und genießen sie die Abwechslung der verschiedensten Weihnachtsmelodien. In dergibt esals dasschlecht hin.Derist, um eine Spende wird gebeten.Das neue Jahr wird ebenfalls musikalisch begrüßt. Dasstartet in dasmit einemimin Sieber. Am Sonntag 05.01.2020 um 15:00 Uhr beginnt der musikalische. Neben Kaffee und selbstgebackenem Kuchen bietet das Orchester Leckereien der Blasmusik. Nähere Details werden noch bekanntgeben; nur so viel schon vorweg: es werden wieder sämtliche Stilrichtungen der Blasmusik vertreten sein. DeristAm Sonntag, 26.01.2020 gibt es ein weiteresdeszu hören. Seit langem spielt das Orchester zum Jahresanfang ein Konzert iminNeu in diesem Jahr ist der Beginn um 16:30 Uhr. Ab 15:00 Uhr lockt bereits ein reichhaltiges Kuchenbuffet. Der Eintritt beträgt 8,00 € an der Abendkasse und 6,00 € im Vorverkauf. Kinder- und Jugendliche bis 16 Jahren sind frei. Weitere Details zum Konzert und die Vorverkaufsstellen folgen rechtzeitig.