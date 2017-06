Blasorchester Sieber feiert das 90+1. Jubiläum - Festlichkeiten vom 16.06 bis 17.06.2017

Am 11. Oktober 1925 machte der Sieberanerin einerden Vorschlag, im Ort eine Blaskapelle zu gründen. Er organisierte Theateraufführungen, von deren Erlös die ersten beiden Trompeten und eine Klarinette gekauft wurden. Mehr und mehr Musikkameraden meldeten sich zur Teilnahme, sodass am 11. August 1926 das erste Konzert gegeben werden konnte. Da sich dieses Ereignis imzumhat, findet in diesem Jahr nun das große Jubiläum des Blasorchester Sieber statt.Ursprünglich sollte dieses auch gleich imbegangen werden, jedoch entscheiden sich die Verantwortlichen auf Grund derin Sieber, das Jubiläum um ein Jahr zu verschieben, sodass nun dasgefeiert wird.Am Freitag, den 16.06, um 19.30 Uhr, beginnen im Haus des Gastes in Sieber die Jubiläumsfestlichkeiten mit dem Festkommers, bei dem das Blasorchester Sieber das große Festkonzert geben wird. Dieses stellt eine musikalische Zeitreise von den ersten Stücken des Orchesters nach der Gründung bis hin zu aktuellen Melodien dar.Derund für das leibliche Wohl ist gesorgt.Am Samstag, den 17.06, ab 14 Uhr, steigt dasin und um dasin Sieber. Als Gastorchester gratulieren derausdieund diedem Blasorchester Sieber in Form von Konzerten. Auch an diesem Tag ist derund für das leibliche Wohl in Form von Grillspezialitäten ist ebenfalls gesorgt.Enden wird das Jubiläum nach über 6 Stunden Live-Musik an beiden Tagen zusammen am Samstag gegen 19 Uhr.Gleichzeitig stellt das Jubiläum auch einenam Dirigentenstab dar:wird am Ende des Konzertes den Dirigentenstab nachan seineundabgeben und diese werden zukünftig das Orchester leiten. Gödecke wird dann die Tenorhörner im Orchester verstärken und nur noch vereinzelte Stücke dirigieren.übernahm denund leitet von da an das Orchester und führte dieses zuim In- und Ausland. Sowohl Funk-, als auch Fernsehauftritte, Konzertreisen an Nord- und Ostsee, Werbefahrten nach Dänemark, die Produktion von Tonaufnahmen, Kurkonzerte im Heimatort Sieber und Mitwirkung an vielen Großveranstaltungen in ganz Niedersachsen erfolgten und brachten der Kapelle den heutigen sehr guten Ruf.