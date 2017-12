Die "Original Südharzer Blaskapelle Lonau" lädt ein zum Jahresabschlusskonzert

Diewird am vorletzten Tag des Jahres, am Samstag, 30. Dezember, im Dorfgemeinschaftshaus des Herzberger Ortsteils Lonau aufspielen. Nach gutem Zuspruch in den letzten Jahren wird dasals der musikalische Höhepunkt des Jahres wieder nachmittags bei Kuchen und Kaffee stattfinden. Der erste Ton erklingt um 15.00 Uhr. Die musikalische Leitung hat Walter Ziegler, der auch durch das Programm führt.Nach wie vor bildet dievonund seinen musikalischen Erben einen wichtigen Schwerpunkt, die Musikerinnen und Musiker wollen sich aber nicht allein aufs Böhmische festlegen lassen.Sie werden aus ihrem Notenkoffer auch effektvolle Stücke mit einem Bezug zur Jahreszeit auspacken, und das Publikum nach Schweden, Holland und in die USA entführen. Sie werden in die Popmusik hineinschnuppern, einen jugendlichen Drummer Boy und weitere Solistenstücke präsentieren, aber auch den gepflegten Marsch erklingen lassen. Auch die Saxophon-Abteilung, die im zu Ende gehenden Jahr Zuwachs erfahren hat, wird sich klangvoll präsentieren.DerSpenden der Konzertbesucher für die musikalische Arbeit der Kapelle sind gern gesehen. Das Kaffeehaus-Team wird für die Bewirtung sorgen. Einlass ins DGH Lonau ist ab 14.15 Uhr.