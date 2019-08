Trainingstag im Karate Leistungszentrum Kempten

Unter Anleitung des Kemptener Trainers und Kata-Spezialisten Robert Hittmann wurden am Vormittag intensiv Karate-Grundtechniken geübt.Nach der Mittagspause folgte eine Trainingseinheit Selbstverteidigung, die der Herrschinger Trainer Norbert Wittmann durchführte. Im Zuge verschiedener Angriffsarten wurde den Teilnehmern verdeutlicht, dass als erste Reaktion auf eine derartige Attacke ein entschlossener Block durchzuführen ist. Und um den Kampf zu den eigenen Gunsten zu entscheiden ist in Folge ein Gegenkonter erforderlich ist. Sowohl die Block-Techniken als auch die richtige Durchführung des Konters wurden von den Teilnehmern intensiv trainiert.Am Ende der Trainingseinheiten trafen sich alle Teilnehmer im Kemptener Engelhalde Park und ließen einen langen Trainingstag bei unterschiedlichen Aktivitäten und launigen Gesprächen ausklingen. Neben den kompetenten Referenten und den fleißigen Teilnehmern trugen natürlich auch die Rahmenbedingungen zum Erfolg dieses Spezialtrainings bei: Das Leistungszentrum bietet mit rund 150 qm Trainingsfläche sowie den dazugehörigen Räumen optimale Trainingsmöglichkeiten.Am Abend endete schließlich in Herrsching ein sehr abwechslungsreicher und kurzweiliger Trainingstag, der gekonnt Karate-Wissen vermittelte und Chancen für eine erfolgreiche Selbstverteidigung aufzeigte.Für jeden – vom Weißgurt bis zum erfahrenen Dan-Träger – war bei diesem Trainingstag etwas geboten.Zudem hat das Wetter auch noch gepasst – was will man mehr!Die persönliche Anerkennung und das Lob der Teilnehmer im Anschluss an den Trainingstag für die gelungene Organisation bestätigen das und belohnen für den Aufwand, der durch die Verantwortlichen im Vorfeld geleistet wurde.Sie möchten mehr über Karate und die Angebote der Karate-Abteilung des 1. Budo-Verein Herrsching e.V. erfahren?Wir bieten allen Interessierten von Montag bis Samstag ein vielfältiges Trainingsangebot an, ein kostenloses Probetraining ist jederzeit möglich.Das Training findet in der Sporthalle der Christian Morgenstern Schule am Martinsweg in Herrsching statt.Informationen über die Trainingsmöglichkeiten erhalten Sie unter http://www.budo-herrsching.de bzw. karate@budo-herrsching.de.