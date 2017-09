Tai Chi Kurse in Herrsching ab 17. Oktober

Tai Chi ursprünglich als Kampfkunst entwickelt, ist eine traditionelle fernöstliche Bewegungsart.

Für alle Urlaubsrückkehrer und Herbstbluesbekommer!Ab 17. Oktober starten die neuen Tai Chi Herbstkurse in Herrsching am Ammersee.Jeden Dienstag, 10 Abende bis 19. Dezember.Morgens: 9.00 - 10.15 Uhr Anfänger und FortgeschritteneAbends: 18.30 - 19.45 Uhr AnfängerAbends: 20.00 - 21.15 Uhr FortgeschritteneTai Chi Chuan (Taijiquan) ist ganzkörperliches Bewegen und wird in der westlichen Welt meist meditativ ausgeübt. Rücken und Gelenke werden entlastet. Die Koordination und Konzentration wird geschult.

Körper und Geist kommen in Bewegung und können entspannen.

Tai Chi ist ideal als Ausgleich zu Beruf & Alltag und alsErgänzung zum Sport.Für alle die nicht in der Nähe wohnen gibt es kompakte Wochenend-Seminare im November und Dezember.Weitere Informationen unter: www.taichi-inspiration.deJetzt aber erst noch einen guten Sommersausklang und goldene Herbsttage!