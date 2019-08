Sportlicher Erfolg für Herrschinger Karate Nachwuchs

Wenn dieser Weg immer steiler wird, dann braucht man Beharrlichkeit, das Vertrauen auf die eigene Stärke und den Willen, für sich etwas zu erreichen.Das haben auch die jungen Herrschinger Karatekas Johanna Sontheim und Basti Mros bewiesen, als sie sich kürzlich in Garmisch-Partenkirchen der Prüfung zum 3. Kyu ( erster Braungurt ) stellten.Nach intensiver Vorbereitungszeit und zahlreichen zusätzlichen Trainingseinheiten zeigten sich die Prüflinge durch ihre Trainer bestens vorbereitet. Zuerst standen die Grundschultechniken (Kihon) auf dem Prüfungsprogramm. Anschließend mussten die beiden Karateka ihre Prüfungskata demonstrieren. Den Abschluss bildete dann der Kumite-Teil. Beide Prüflinge zeigten ihre Kombinationen schnell, präzise und mit dem nötigen Kampfgeist und bestanden somit diese anspruchsvolle Prüfung unter den kritischen Augen des Prüfers Josef Ries ( 6. Dan ) auf Anhieb.Damit sind die beiden Herrschinger Nachwuchskaratekas ihrem großen Ziel, den schwarzen Gürtel, wieder ein großes Stück näher gekommen.Sie möchten mehr über Karate und die Angebote der Karate-Abteilung des 1. Budo-Verein Herrsching e.V. erfahren?Wir bieten allen Interessierten von Montag bis Samstag ein vielfältiges Trainingsangebot an, ein kostenloses Probetraining ist jederzeit möglich.Das Training findet in der Sporthalle der Christian Morgenstern Schule am Martinsweg in Herrsching statt.Informationen über die Trainingsmöglichkeiten erhalten Sie unter http://www.budo-herrsching.de bzw. karate@budo-herrsching.de.