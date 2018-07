Selbstverteidigungsexperte Jürgen Kestner zu Gast in Herrsching

Die Themen:Vorkampfphase, Strategien bei mehreren Angreifern, Bewegungsdrills und Stresstraining, Distanzverhalten in der Selbstverteidigung, Abwehr von Schlag- und TrittangriffenAnhand vieler praktischer Übungen vermittelte Kestner seine Fachkompetenz sehr eindrucksvoll und begeisterte die Teilnehmer. Froh waren alle Beteiligten in der sommerlich warmen Herrschinger Nikolaushalle um die kurzen Verschnaufpausen, in denen Jürgen Kestner die Bewegungen und Abläufe demonstrierte und verständlich machte. Nach insgesamt fünf Stunden Training waren die Teilnehmer geschafft, aber auch sehr zufrieden an diesem besonderen Lehrgang teilgenommen zu haben.