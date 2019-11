Prüferlizenz für Herrschinger Karate-Trainer

Der Herrschinger Trainer, Alexander Kaufmann (3. Dan) freut sich, ab nun B-Prüfer im Deutschen Karate-Verband (DKV) zu sein.Für die Lehrgangsteilnehmer mit der B-Lizenz besteht die Möglichkeit, Prüfungen auf Bundesebene bis zum 1. Kyu (dritter Braungurt) durchzuführen.Somit hat die Karateabteilung des Herrschinger Budo-Vereinsnun nach Uwe Riedemann(4. Dan) einen zweiten B-Lizenz Prüfer im eigenen Dojo.Die Karateabteilung des Herrschinger Budo-Vereins erfreut sich in den letzten Jahren einer wachsenden Teilnehmerzahl.Sie möchten mehr über Karate und die Angebote der Karateabteilung des 1. Budo-Verein Herrsching e.V. erfahren?Wir bieten allen Interessierten von Montag bis Samstag ein vielfältiges Trainingsangebot an, ein kostenloses Probetraining ist jederzeit möglich.Das Training findet in der Sporthalle der Christian Morgenstern Schule am Martinsweg in Herrsching statt.Informationen über die Trainingsmöglichkeiten erhalten Sie unter http://www.budo-herrsching.de bzw. karate@budo-herrsching.de.