Karate Event in Herrsching - "Selbstverteidigungstraining für ALLE"

Michael Schölz (5. Dan und BKB Landestrainer), Rudi Russ (5. Dan und SV-Lehrer des Deutschen Karate Verbandes) sowie Anja Kaufmann (4. Dan und Gewaltschutztrainerin) waren als Referenten zu Gast am Ammersee.Die Zielgruppe der aktiven Karateka trainierte unter der Anleitung von Michael Schölz die Kata Heian Nidan und deren Anwendung in realistischen Angriffssituationen. Im Vordergrund standen für den Referenten Funktionalität und Wirksamkeit der einzelnen Techniken bei gleichzeitiger korrekter Ausführung.Frauen und Mädchen ab 14 Jahren konnten bei Rudi Russ Techniken zur Gewaltprävention, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung trainieren. Die Teilnehmerinnen lernten Gefahrensituationen zu erkennen, Grenzen zu setzen und sich gegen unerwünschte Übergriffe zu wehren. Daneben wurden effektive Selbstverteidigungstechniken geübt und in Rollenspielen erprobt.In zwei Altersgruppen übten Kinder und Jugendliche bei der Gewaltschutztrainerin Anja Kaufmann sich gegenüber Erwachsenen und Gleichaltrigen zu behaupten und zu verteidigen. Auch „Nein“ zu sagen muss gelernt werden. Einfache Techniken um sich zu befreien und aus einer unfreundlichen Gruppe zu entkommen wurden gezeigt. Auch ein fester Tritt gegen ein Schienbein wurde mit Tritten gegen ein Kunststoffpolster geübt.Anja Kaufmann und Rudi Russ machten aber auch klar, dass es nur nach einem langen und ständigen Training möglich ist, sich wirklich effektiv zu verteidigen. Karate ist sehr gut geeignet, Selbstvertrauen aufzubauen, mit Stress umzugehen und wirksame Techniken zu lernen.Die Abteilung Karate des 1. Budo-Verein Herrsching e.V. bietet allen Interessierten von Montag bis Samstag ein vielfältiges Trainingsangebot an, ein kostenloses Probetraining ist jederzeit möglich.Informationen über Karate und die Trainingsmöglichkeiten erhalten Sie unter http://www.budo-herrsching.de oder. karate@budo-herrsching.de.