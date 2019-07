Herrschinger Karatesportler mit hoher Dan-Auszeichnung

Die Prüfungskommission bestand aus den Karate-Meistern Fritz Oblinger (8.Dan), Josef Ries (6. Dan) und Jürgen Kraus (5. Dan). Geprüft wurde in der Stilrichtung Shotokan-Karate.Unter den erfahrenen Augen dieser Karate Meister mussten die beiden Herrschinger Sportler zeigen, dass Kihon, Kata, Bunkai - die Anwendung der Anwendung der Techniken der Kata - und Kumite den Ansprüchen an einen 2. Dan gerecht werden konnten.René Mros und Frank Schneider demonstrierten ihre Karate-Techniken überzeugend und mit dem nötigen Kampfgeist und konnten somit nach erfolgreicher Prüfung mit Stolz ihre Dan-Diplome in Empfang nehmen.Sie möchten mehr über Karate und die Angebote der Karate-Abteilung des 1. Budo-Verein Herrsching e.V. erfahren?Wir bieten allen Interessierten von Montag bis Samstag ein vielfältiges Trainingsangebot an, ein kostenloses Probetraining ist jederzeit möglich.Das Training findet in der Sporthalle der Christian Morgenstern Schule am Martinsweg in Herrsching statt.Informationen über die Trainingsmöglichkeiten erhalten Sie unter http://www.budo-herrsching.de bzw. karate@budo-herrsching.de.