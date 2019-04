Frauen lernen sich zu wehren - Karate-Selbstverteidigungskurs in Herrsching

„Wir wehren uns“ lautet hingegen der Leitsatz einer Gruppe von Frauen und Mädchen, die am Wochenende in der Herrschinger Martinshalle einen speziellen Selbstverteidigungskurs absolvierten.Organisiert wurde der Kurs von Anja Kaufmann, der Gewaltschutztrainerin von „starke kids“ in Kooperation mit der Abteilung Karate des Herrschinger Budo-Vereins Unter Anleitung der erfahrenen Karate-Trainer Anja Kaufmann (4. Dan Karate) und René Mros (1. Dan) trainierten die Teilnehmerinnen in mehreren Trainingseinheiten durch realitätsnahen Rollenspiele, nicht in die Opferrolle zu schlüpfen und wie sie Gefahrensituationen vermeiden können. Trainiert wurden aber auch die Sensibilisierung der Wahrnehmung, verbale Gegenwehr sowie realitätsnahe Karate-Selbstverteidigungstechniken. Tritte und Schläge in Notsituationen wurden genauso geübt wie einfache und sichere Befreiungstechniken.Der Abschluss des SV-Kurses bot den Teilnehmerinnen ferner noch einen ganz speziellen Höhepunkt: die Frauen wurden von einem Angreifer in einem Vollkontakt-Schutzanzug „belästigt“. Hier konnten nun alle zuvor gelernten Techniken – sowohl die verbale wie auch die physische Verteidigung – realitätsnah und in vollem Umfang eingesetzt werden. Jetzt zeigte sich sehr deutlich, dass alle Teilnehmerinnen an Selbstvertrauen gewonnen hatten und sich in Gefahrensituationen durchaus selbstbewusst verteidigen können.Dank der guten Polsterung des Vollkontakt-Schutzanzuges überstand Karate-Jugendtrainer René Mros, der „Man in Black“, alle Schläge und Tritte unbeschadet.Sie möchten mehr über die Gewaltpräventions-/Selbstbehauptungskurse von „starke-kids“ oder die Angebote der Karate-Abteilung des 1. Budo-Verein Herrsching e.V. erfahren?Informationen über „starke-kids“ oder Karate und die Trainingsmöglichkeiten erhalten Sie unter starke-kids@gmx.de oder 0177-2041686 bzw. http://www.budo-herrsching.de und karate@budo-herrsching.de.