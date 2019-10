Ein neuer Gürtel - Kyu-Prufung der Herrschinger Karatekas

21 Karatekas aller Altersgruppen stellten sich kürzlich in der Herrschinger Martinshalle der Prüfung zum nächst höheren Kyu-Grad.Das aus Kihon, Kata, Bunkai und Kumite bestehende Prüfprogramm wurde von allen Teilnehmern entsprechend dem anvisierten Kyu-Prüfungsgrad mit Bravour und Kampfgeist dargeboten. Herauszuheben sind hier insbesondere Fleiß, Können und auch Mut derjenigen, die sich zum ersten Mal einer Karate-Prüfung stellten.Nach mehrstündigem Prüfungsstress konnte Uwe Riedemann (4. Dan), Prüfer der Stilrichtung Shotokan Karate im Deutschen Karate Verband(DKV), den Fleiß und die Ausdauer der Herrschinger Karatekas belohnen und ihnen zur bestanden Prüfung gratulieren.Das Trainerteam hatte die Prüflinge in den Trainingseinheiten der letzten Monate auf diese Kyu-Prüfung optimal vorbereitet. Die gezeigten Leistungen sind ein Beweis für die sehr gute Aufbauarbeit in der Karateabteilung des Herrschinger Budo-Vereins.Sie möchten mehr über Karate und die Angebote der Karate-Abteilung des Herrschinger Budo-Vereins Herrsching erfahren?Die Abteilung Karate des 1. Budo-Verein Herrsching e.V. bietet allen Interessierten von Montag bis Samstag ein vielfältiges Trainingsangebot an. Informationen über Karate und die Trainingsmöglichkeiten erhalten Sie unter http://www.budo-herrsching.de oder karate@budo-herrsching.de.