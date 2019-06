2. Herrschinger Selbstverteidigungs-Lehrgang mit Jürgen Kestner

Der gefragte Selbstverteidigungs-Experte des Deutschen Karate Verbandes ist Ausbilder bei der Polizei in Baden-Württemberg und war lange Jahre beim Sondereinsatzkommando (SEK) tätig. Er ist in mehreren Kampfsportarten graduiert; und ist im Karate Träger des 7. DAN.Obwohl der Lehrgang am letzten Wochenende der Pfingstferien stattfand, waren zahlreiche Interessenten aus Bayern und Baden-Württemberg nach Herrsching gekommen. Das Teilnehmerfeld war hinsichtlich der Vorkenntnisse weit gestreut, von Neueinsteigern in die Thematik „Selbstverteidigung“ ganz ohne Kampfsport-Hintergrund bis hin zu erfahrenen Karate Trainern.Während Ersteren die wichtigsten Grundlagen vermittelt wurden, hatten die erfahreneren Teilnehmer die Möglichkeit, Details zu vertiefen. In der ersten Einheit ging es zunächst um die beste Reaktion auf die häufigsten Angriffe wie Faustschläge oder Ohrfeigen. Besonders beeindruckend war dabei die praktische Demonstration, wie man mit der passenden Armhaltung auch deutlich stärkere Gegner abwehren kann. Selbst die erfahrenen Teilnehmer konnten bereits bei der ersten Trainingseinheit neue Koordinationstechniken üben.In den weiteren Einheiten wurden die Teilnehmer gezielt mit unterschiedlichen Attacken aus der Nahdistanz und entsprechenden Abwehr- und Kontertechniken auf das Szenario eines Messerangriffs vorbereitet. Hier hatte jeder Teilnehmer die Erkenntnis, dass es bei echten Messerattacken tatsächlich in fast allen Fällen zu Stich- oder Schnittverletzungen kommen würde und dass Flucht die einzig sichere Möglichkeit ist dem zu entkommen.Am Lehrgangsende zwar alle Teilnehmer nach insgesamt fünf Stunden Training ein Stück geschafft, aber auch sehr zufrieden an diesem Lehrgang der Extraklasse teilgenommen zu haben. Dem Referenten Jürgen Kestner ist es wieder gelungen, ein sehr lehrreiches und spannendes Seminar mit seiner gewohnt lockeren Lehrmethode abzuhalten. Jeder der Teilnehmer konnte für sein Niveau passende Techniken mitnehmen.Sie möchten mehr über Karate und die Angebote der Karate-Abteilung des 1. Budo-Verein Herrsching e.V. erfahren?Wir bieten allen Interessierten von Montag bis Samstag ein vielfältiges Trainingsangebot an, ein kostenloses Probetraining ist jederzeit möglich.Das Training findet in der Sporthalle der Christian Morgenstern Schule am Martinsweg in Herrsching statt.Informationen über die Trainingsmöglichkeiten erhalten Sie unter http://www.budo-herrsching.de bzw. karate@budo-herrsching.de.