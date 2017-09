30.09.2017 bis 03.10.2017

Ammersee-Promenadenmarkt Herrsching 2017

Der Markt findet an der malerischen Seepromenade direkt am Ufer des wunderschönen Ammersees unter dem Motto Kunst Ideen Garten statt. Für einheimische und auswärtige Besucher gilt der spannende und vielseitige Markt mit über 80 Ständen als etablierter Anziehungspunkt. Das kreative und ausgefallene Angebot reicht von Keramik, Schmuck und Holzarbeiten bis hin zu Textilien, Lederwaren, Kunst und vielem mehr. Zahlreiche Aussteller führen ihr Handwerk auch unmittelbar am Stand vor. Und auch für die kleinen Besucher ist einiges geboten. Die Gastronomen verwöhnen wieder mit nationalen und internationalen Spezialitäten, das Getränkeangebot reicht von alkoholfreien Getränken über königlich-bayerisches Bier vom Fass bis hin zu erlesenen Weinen und spritzigen Cocktails. Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten: täglich 11.00 bis 18.00 Uhr

Seepromenade am alten Sportplatz, Rieder Straße/Ecke Madeleine-Ruoff-Straße, 82211 Herrsching Info: www.geja-event.de, www.facebook.com/G.E.J.A.event, Telefon 08152 998710