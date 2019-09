Ammersee Promenadenmarkt 2019

Vor traumhafter Kulisse an der Herrschinger Seepromenade unter dem Motto Kunst Ideen Kulinarium statt. Über 80 Künstler, Kunsthandwerker und Aussteller bieten modernes und traditionelles, außergewöhnliches und edles Kunsthandwerk an.



Eine bunte Mischung an schönem und nützlichem (Kunst-)Handwerk:

z. B. Tiffany-Glaskunst, edle Trachten, Gebrauchsgegenstände aus Olivenholz, kreative Deko- und Wohnaccessoires für drinnen und draußen, traditionell hergestellte Bürsten und Besen, Dufthölzer, Mode aus hochwertigen Naturmaterialien, meditative Klangschalen, stylischer Designerschmuck, Taschen, Börsen und Gürtel aus feinstem Leder...



Auch für unsere kleinen Gäste ist einiges geboten, wie z.B. zauberhafte, handgefertigte Kindermode, die beliebte Kindereisenbahn, Trampolinspringen, spannende Märchenerzählungen in der Märchenjurte und als besonderes Highlight Edelsteinsieben.



Für das leibliches Wohl in der Foodmeile ist wie immer bestens gesorgt:

Geniessen Sie im gemütlichen Biergarten königlich-bayerische Bier vom Fass sowie alkoholfreie Getränke und erlesene Weine. Es erwartet Sie natürlich auch wieder ein ganz besonderes kulinarisches Angebot: Steckerlfisch, Steaks und Schaschlik vom Holzkohlegrill, belgische Pommes, vegetarische Leckereien, Poffjertes, Burritos, ofenfrische Baumstriezel, Strauben, Waffeln, Crȇpes, Schokofrüchte, Kaffee- und Kuchenspezialitäten und vieles mehr.



Der Eintritt ist wie immer frei!



Öffnungszeiten: täglich von 11.00 bis 19.00 Uhr

Seepromenade am alten Sportplatz, Rieder Straße/Ecke Madeleine-Ruoff-Straße, D-82211 Herrsching

Info: www.geja-event.de, www.facebook.com/G.E.J.A.event, info@geja-event.de, Telefon 08152 998710

G.E.J.A. EVENT Ladestraße 5 82211 Herrsching