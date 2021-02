Zwiebellook im Winter

Das gleiche geht natürlich auch im Winter.Selbstverständlich kann man sich auch bei sehr niedrigen Temperaturen in Schale werfen.Wenn ich mich in Schale werfe, sieht das in etwa so aus.Meine Schuhe, ausstaffiert mit einer (und noch einer,-) rutschfesten Sohle, habe ich von innen zweilagig ausgekleidet. Da sind also zwei Einlagen drin. Eine ist mir einfach zu dünn. Über meine dicke Strumpfhose ziehe ich mir dann vorsichtshalber noch ein paar etwas wärmere Socken an, was ich mir bei meinen überreichlichen Winterschuhen auch erlauben kann.Über die Strumpfhose kommt die Thermohose, die sitzt dann nicht mehr ganz so lose. Oh, vergessen hätte ich beinahe die „Medima“, am Pöter sorgt sie für ein angenehmes Klima. Und damit der untere Rippenbogen nicht friert, streife ich mir das dazugehörige Hemdchen über und dann erst kommt das Untershirt für den Oberkörper drüber. Darüber kommt dann der ganz dicke Sweater – und letztendlich die Kapuzen-Jacke für den Winter.On top .. vielmehr auf´n Kopp trage ich eine Pudelmütze, damit diese mir die Ohren schütze.Die Maske stellt sich bei Minusgraden auch sehr nützlich heraus, aber für das Foto zog ich sie aus ;-))