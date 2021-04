Wo kommen plötzlich die vielen Naturliebhaber her?

Von dem Menschenaufkommen, welches derzeit in den Wäldern herrscht - habt ihr davon schon gehört?

Also ich kenne so ziemlich jeden Wald und jedes Wäldchen – im Umkreis auf jeden Fall .. aber so viele "Naturliebhaber" auf einmal sind mir auf meinen Wanderungen noch nie begegnet.Vor Corona sah es da noch ganz anders aus. Wie oft hatte ich das Gefühl, der Wald gehört mir alleine.Erst neulich, beim „Aufstieg“ zur Burg Isenberg (Hattingen), wunderten mein Mann und ich uns nicht schlecht über die vielen Besucher. Der Parkplatz war rappenvoll – und wie könnte es auch anders sein, natürlich auch mit Müll.Worauf ich aber hinaus will .. die Pandemie hat also auch was positives. Der Mensch bewegt sich offensichtlich viel mehr in der Natur als sonst, fühlt sich sogar zu ihr hingezogen.Jetzt muss er nur noch lernen, wie man sich in freier Natur benimmt, dass man seinen Müll wieder mitnimmt.