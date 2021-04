Veronica, der Spargel steht

Nicht mehr lange - dann machen sich die Spargelstecher wieder ans Stechen.

Um an das junge Gemüse heranzukommen, muss der Stecher zuerst einmal durch die Reihen ziehen.Gestochen wird da, wo sich der Damm etwas hebt und sich die typischen kleinen Risse gebildet haben. Mit gespreizten Fingern wird der zu erntende Spargel freigelegt. Um nebenstehende Stangen samt Wurzelstock nicht zu beschädigen, reicht es nicht, den Spargel einfach nur frei flachzulegen .. flach freizulegen, oben am Kopf zu fassen und mit dem Stechmesser längs der Stange herunterzufahren.Der gestochene Spargel wird sofort in den Korb gelegt, und zum Schutz gegen Austrocknung abgedeckt.Die beim Stechen entstehenden Hohlräume werden wieder glatt gestrichen.Das Spargelstechen ist auch heute noch aufreibende Handarbeit. Freilich gibt es inzwischen motorisierte Hilfen…aber das bevorzugteste Werkzeug des Spargel-Stechers ist immer noch das gebogene Stech-Messer bzw. Stecheisen.Da der Spargel in günstiger Lage bis zu 0,75 cm pro Stunde wachsen kann, geht der Stecher zweimal täglich (an den freundlichen Tagen), durch die Reihen.Der Grünspargel wächst in der Regel ebenerdig, ohne Dämme. Von daher ist das Stechen wesentlich einfacher und wird auch nur einmal am Tag vollzogen.Dies nur mal stech.. stichpunktartig erklärt.